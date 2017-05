Tab dig med en mental makeover

Tip 7. Tro på dig selv:

Det er måske ikke lykkedes for dig at tabe dig tidligere, men det betyder ikke, at det ikke lykkes denne gang. Forbliv positiv, også selvom der er dage, hvor du måske kommer til at springe træningen over eller ikke lige spiser efter planen. Kom tilbage på sporet næste dag i stedet for at blive sur på dig selv.





Tip 8. Motiver dig selv med belønninger:

Planlæg små belønninger til dig selv for hvert delmål, du når. Nej, ikke en cupcake – men eksempelvis en lækker ansigtsbehandling, en billet til en fed koncert eller en ny bluse. Skriv dine belønninger ned i din plan, så de synligt kan motivere dig.





Tip 9. Få støtte af familie og venner:

Du behøver ikke at annoncere din kost på Facebook eller til hele verden, men det kan være en god idé at søge støtte og opmuntring til din livsstilsændring fra familie og venner. Hvis de ved, hvad det betyder for dig, har de nemmere ved at hjælpe dig med at holde dig på sporet.





Prøv iFORM Kostdagbogens forum, hvor du kan søge efter træningsvenner og sparre med andre om kost og træning.>>







Kilde:www.everydayhealth.com