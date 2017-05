I Form Kostdagbog giver dig de 10 mest almindelige slankefejl

1. Du springer måltider over

Derfor kommer du typisk til at kompensere for de sparede kalorier ved at spise mere på senere tidspunkter af dagen. Du vil også ofte have meget vanskeligere ved at holde sulten stangen.

Løsning

Sørg altid for at spise tre hovedmåltider og mindst to mellemmåltider i løbet af dagen.



2. Du køber ind på tom mave

Du bliver fristet af de forkerte madvarer, fordi dit blodsukker er i bund og lækkersulten i top. Derfor ryger søde, fede fristelser hurtigt med ned i indkøbskurven.

Løsning

Spis et solidt (mellem)måltid, inden du tager ud at handle. Skriv indkøbsseddel, så du handler målrettet og ikke laver impulsindkøb.



3. Du snacker for usundt

Dit blodsukker kan komme på rutsjeture, hvis du snupper riskiks, rosiner, franskbrød eller saftevand som eneste mellemmåltider. De giver kort, opflammende mæthed, hurtigt efterfulgt af endnu større lækkersult.

Løsning

Spis mellemmåltider, der lægger et solidt fundament og giver vedvarende energi, fx en skive grovbrød med mager ost.



4. Du hyggespiser om aftenen

Maden opfylder et socialt behov og indtages uden om den almindelige mæthed. Resultatet er, at kalorierne ryger oven i din ofte opbrugte dagskvote og dermed stryger direkte ud i fedtdepoterne.

Løsning

Tøm køkkenskabene for fristelser, og anret grønsagssnacks til at hygge med. Det kan være hårdt at skulle undvære sine vante lækkerier i starten, men det går over. Prøv at undgå stillesiddende aktiviteter om aftenen.



5. Du kaster dig over nye kure

Ved at zappe fra kur til kur opnår man ofte kun kortvarige vægttab, der går i vasken, så snart man hopper fra. Da man aldrig ændrer sin naturlige kost til at være slankende, er kurene dømt til fiasko, fordi man før eller siden vil droppe dem.

Løsning

Juster dine egne kostvaner, så de virker slankende. Konsulter eventuelt en diætist eller anden ernærings-kyndig, der kan råde og vejlede dig.

6. Alt brød, ris og pasta er forbudt

Din kost bliver præget af afsavn og er derfor svær at praktisere i den virkelige verden. Samtidig går fordøjelsen i stå, overskuddet daler, og man risikerer generelt at få det skidt.

Løsning

Giv dig selv plads til kulhydratkilderne, men med måde, fx maks. 150 g brød og 100 g rå pasta/ris på en dag. Vælg desuden fuldkornsvarianterne frem for de forringede, hvide sorter.



7. Du rører dig for lidt

Hvis du har et aktivitetsniveau som en gennem-snitsdansker, er der ikke plads til de store madudskejelser, før kalorierne sætter sig godt fast.

Løsning

Planlæg mindst én times daglig fysisk aktivitet, fx i form af en rask spadseretur, boldspil med børnene eller cykling til arbejde. Og sørg for at røre dig så meget som muligt ud over denne aktivitet.



8. Du er for social

Hvis du lægger mærke til det, involverer mange sociale aktiviteter kalorierig mad og drikke. Man spiser, mens man sidder passivt hen.

Løsning

Definér nye spilleregler for det sociale samvær med vennerne. Lej fx et par kanoer og padl en tur, gå en lang tur langs stranden, løb en tur, bowl, eller vær på anden måde aktive.



9. Du drikker kalorierne

De mætter meget dårligt og glider ofte ned i anselige mængder, uden at man skænker dem en tanke. Resultatet er et uønsket kalorieoverskud, der koster på vægten.

Løsning

Styr uden om sukkerrige drikkevarer som sodavand, saftevand og også juice. Begræns desuden den mængde alkohol, du drikker, til nogle få genstande om ugen.



10. Du spiser blød, energitæt mad

Hvis du spiser mange fødevarer uden fast struktur, får kæber og fordøjelsessystem ikke noget at arbejde med. Det betyder, at du ikke rigtig føler dig mæt og kommer til at forspise dig.

Løsning

Spis så groft som muligt, fx fuldkorn, vælg grove grønsager, fx kål, i stedet for konsistensløse salatgrønsager, spis skært kød i stedet for hakket kød, fast ost i stedet for smøreost og hel frugt i stedet for juice.





