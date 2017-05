Hold vægttabet med indre motivation

Hold vægten med indre motivation

Flere undersøgelser viser, at vægttab, der er drevet af indre motivation, holder bedst i længden. Indre motivation er altså centralt, når det gælder om at bevare en sund livsstil og holde de tabte kilo langt væk. Indre motivation betyder, at beslutningen om en sund livsstil kommer fra dig. Det giver mening for dig, og du har et positivt syn på og gode følelser omkring en sund livsstil. Du har måske oplevet, hvilken glæde og energi motion og sund kost giver dig, og du behøver derfor ikke ydre belønninger for at komme afsted til træning eller vælge sunde fødevarer.