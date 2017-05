Et godt tip: forbrænd ekstra kalorier

Derudover er løb på trapper super effektivt for både din kondition og forbrænding.



Det giver også lidt mere end en trappemaskine i fitnesscenteret.



Har du problemer med knæene, så vær lidt forsigtig, specielt med at løbe ned, men turen op er med til at styrke dem, fordi du træner musklerne omkring knæet.



Trapperne stiller også krav til din koordination, du kan både løbe og/eller hoppe op af dem. Se det som alternativ styrketræning.



Løb først op hvor du tager ét trin af gangen, løb så op med så høj frekvens som muligt, stadig kun et trin af gangen. Gentag nu hvor du springer hvert andet trin over og har du mod på det så prøv også en tur på hver 3. trin. Hop 10 trin op med samlede ben. Hink 10 trin op på et ben osv. mulighederne er mange.



Har du mulighed for det i løbet af dagen, er det også en god måde at aktivere de flade baller hvis du sidder meget ned.





I FORM anbefaler

Vil du have mere ud af din træning og skabe synlige resultater? I FORM Kostdagbog hjælper dig med at holde styr på din kost og balancen mellem protein, kulhydrater og fedt.

Log din træning, og lad os guide dig til det rette kalorieindtag!

Prøv I FORM Kostdagbog 5 dage gratis