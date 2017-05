Elsk din træning og hold vægten

Motion og vægttab hører uløseligt sammen - især hvis du gerne vil holde vægten, når du har tabt dig.



Det understreger en undersøgelse, hvor 113 overvægtige kvinder i første omgang fik hjælp til at tabe sig i gennemsnit 12 kilo.



Herefter lavede forskerne en test af kvindernes forhold til motion for at finde ud af, hvor hårdt de syntes, det var at være fysisk aktiv.



Efter et år tjekkede man kvindernes vægt igen, og de havde i gennemsnit taget 5,5 kilo på. Det viste sig imidlertid, at de kvinder, der syntes, at motion var hårdt og ubehageligt, havde taget væsentligt mere på end de, der syntes, motion var sjovt og en kilde til velvære.



Med andre ord: Det er lysten, der driver værket, og hvis du er glad for motion, får du væsentligt lettere ved at holde din vægt.



Kilde: Obesity







