800 opskrifter and still counting!

Så er der godt nyt. I Form Kostdagbog har nemlig samlet over 800 forskellige lækre kalorielette retter, så du slipper for at falde i en af de mange kaloriefælder. Ved hjælp af de smarte søgefunktioner er det nemt at finde frem til lige netop den opskrift, der falder i din smag.

Du finder hele udvalget på Kostdagbogen.

Gem dine favoritter

Er du så smart at lave madplan for en uge af gangen, kan du med fordel benytte dig af madkasse-funktionen, til at gemme opskrifter så du altid har favoritterne lige ved hånden. Sammensætter du din helt egen ret, har du mulighed for at gemme dette og dele den med de andre brugere. Vi har lavet en kort guide til hvordan du opretter dine egne opskrifter som du kan finde her.