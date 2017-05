En anden afgørende faktor for din træning er, at du spænder godt op i mavemusklerne, når du laver øvelserne. Gør du ikke det, træner du ikke musklerne rigtigt og opnår dermed ikke et optimalt resultat. Tjek selv din spænding undervejs ved at lægge en hånd på dine mavemuskler og ved at holde øje med din mave. Buler mavemusklerne ud, er det et tydeligt tegn på, at du ikke længere spænder maven rigtigt.

Herunder finder du træningsprogrammer for begyndere, let øvede og meget øvede. Husk, du kan altid stige i niveau i takt med, at din form forbedres.