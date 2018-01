Få flad og stærk mave på kun 8 uger

Træn og spis dig fri for mave-dellen

Sidder dit fedt især på maven, er det en god idé at kigge hele din livsstil efter i sømmene. For hvis fedtet sidder rundt om dine organer, er det en tikkende bombe under dit helbred, idet det øger din risiko for hjerte-kar-sygdomme og sukkersyge. Har du meget mavefedt, spiser du sandsynligvis for meget eller for usundt, men andre faktorer kan også spille ind. Stress er en udbredt årsag, idet stresshormonet kortisol både øger din appetit og tendensen til at deponere fedt på maven. Din fordøjelse spiller også en rolle for din maves udseende. Fungerer fordøjelsen ikke ordentligt, og kommer du ikke jævnligt på toilettet, kan din mave heller ikke blive flad.

Søvn er en tredje faktor! Sover du ikke nok, kan det påvirke din hormonbalance og øge din appetit, selvom du faktisk ikke er sulten. Din alder har også indflydelse på, hvor stram eller slap din mave ser ud. For med alderen forandrer muskelvævet sig og bliver mere slapt. Det er derfor utroligt vigtigt at styrke korsettet for at få en slankende effekt af maven. Stærke maveøvelser holder indvoldene på plads, og dermed undgår du at få en unødvendigt udspilet mave.

Se vores testpersons vilde resultater

Sådan skal du spise

Skru op for proteinkilder som fx æg, fisk, kylling, kalkun, skyr og hytteost.

Undgå stivelse som pasta, ris, kartofler, brød, havregryn og sukker.

Spis 600 g–1 kg grøntsager hver dag og max 1 stk. frugt. Spis lidt fedt til.

Undgå for mange mælkeprodukter.

Drik 2-3 liter vand hver dag.

Særligt fokus: Sundt fedt som fx avocado, mandler og olivenolie er godt til at få mavefedtet til at slippe, så spis en smule til hvert måltid.

Sådan skal du træne

Mave: Lav de 3 maveøvelser 4 gange om ugen.

Hele kroppen: Lav styrketræning for hele kroppen 2 gange om ugen. Det gør du ved at lave de 3 arm- og de 3 balleøvelser fra de andre programmer. Lav dem gerne samtidigt med maveøvelserne.

Kondition: 1 times konditionstræning om ugen. Alle træningsformer er velegnede, det vigtigste er, at du giver den gas, bliver forpustet og får sved på panden og dermed forbrænder masser af kalorier. Løb og holdtræning som fx spinning og HIIT er gode valg.