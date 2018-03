Nu kan du lægge en helt ny strategi for dit vægttab, som ikke handler om at tælle kalorier eller gå i seng med knurrende mave. Du skal blot spise godt af nogle helt bestemte fødevarer, som viser sig at mætte i særlig høj grad.

I et nyt opsigtsvækkende studie har forskere for første gang fundet frem til bestemte hjerneceller, der sporer næring i maden og kontrollerer din appetit. Cellerne viser sig at reagere på de to aminosyrer arginin og lysin, der findes i en række forskellige madvarer. Når du spiser disse madvarer, reagerer hjernecellerne ved at sende direkte signaler til det center i hjernen, som styrer din appetit. Dermed føler du dig hurtigere mæt, så vægttabet får et godt skub i den rigtige retning.

Disse fødevarer sætter skub i kuren

Bælgfrugter: Linser, kikærter.

Ost: Ost generelt, men især parmesan.

Fisk/skaldyr: Tun, makrel, laks, krabbekløer.

Kød: Oksefilet, kylling, kalkun.

Frugt/grønt: Aubergine, avocado, abrikos, sød kartoffel, figen.

Nødder/kerner: Pistacienød, mandel, valnød, jordnød, sesamfrø

