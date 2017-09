De største skrøner om slankekure

4. Hvis jeg taber mig hurtigt, er der større sandsynlighed for, at jeg tager kiloene på igen

Sandt

Hvis du vejer mange kilo for meget, kan det være gavnligt for din motivation at tabe de første par kilo lidt hurtigt. Men hvis du taber dig hurtigt uden at motionere, vil du tabe en del muskelmasse, og fordi forbrændingen sidder i muskelmassen, risikerer du dermed at tage det hele på igen, når du dropper din kur og vender tilbage til din normale kost. Det vigtigste for at opnå et varigt vægttab er, at du taber dig ved at kombinere kost og motion. Ved at træne øger du nemlig din følsomhed over for stoffet leptin, et hormon, der påvirker mæthedscentret i hjernen, så du bevarer din mæthed længere.

