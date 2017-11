Der findes utallige myter om vægttab, som slet ikke passer. Og det ville da være ærgerligt at have okset rundt og gjort alverdens ting til ingen nytte. Derfor sparer vi dig her for de 6 mest udbredte myter om vægttab.

1. Træning giver automatisk et vægttab

Det er en udbredt misforståelse, at man bare skal træne lidt flere gange om ugen, hvis man gerne vil tabe sig. Træning er godt for alle mennesker, for det holder kroppen fit, styrker muskler og led, og forlænger dit liv. Men træning alene giver dig ikke et vægttab.

Du bliver nødt til også at skære ned på indtaget af kalorier for at tabe kiloene på sidebenene, da man kun opnår et vægttab, hvis man forbrænder flere kalorier, end man indtager. Du vil derfor først opleve positive effekter i det øjeblik, du kombinerer den rette kost, søvn og varierende motion.