De 4 mest udbredte myter om vægttab

3. Mavebøjninger giver flad mave

Forkert igen. Det hjælper dig IKKE at tonse derudaf med forskellige maveøvelser, hvis du vil tabe fedt omkring maven. Det hjælper dig i øvrigt aldrig at træne specifikke muskler til at tabe dig specifikke steder. Derimod vil du få godt udbytte af at træne hele kroppen og samtidig holde kalorieindtaget nede, fordi du derved også vil tabe fedt på maven.

4. Jo mere man træner, desto bedre

Egentlig giver det fin mening – hvis jeg vil tabe mig, så må jeg træne noget mere. Desværre er der rigtigt mange, der overgør deres ambitioner om vægttab, og derfor får forskellige skader, der istedet afholder dem fra træning i en periode. Derfor skal du være opmærksom på, hvor mange timer, du træner. Et træningspas på 15-20 minutter dagligt er rigeligt til at booste både forbrænding og blodomløb.





Få en lækker Kari Traa træningstrøje + 4 numre af I FORM til kun 149 kr.