Snup cyklen på arbejde

Foråret er en god anledning til at udskifte bil med jernhest på vej til arbejde, og gør du det, kan du med god samvittighed krydse dagens træning af. Du opnår nemlig lige så effektiv fedtforbrænding af at hoppe på cyklen til arbejde som af at træne uden for arbejdstiden.

Det siger danske forskere, som i et halvt år fulgte tre grupper inaktive overvægtige, der blev sat til at dyrke motion fem gange om ugen. Én gruppe trænede hårdt og kort, en anden trænede længere tid, men mere moderat, og den sidste cyklede 14 kilometer i snit om dagen til og fra jobbet.

Alle grupper forbrændte det samme antal kalorier om ugen, og slutresultatet viste, at cyklingen var mindst lige så effektiv til at tabe fedtmasse som fritidsmotionen. Faktisk havde cyklisterne smidt ca. halvandet kilo fedtmasse mere end dem, der trænede moderat.

Så meget fedt røg der på 6 mdr.