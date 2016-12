5 ting, du ALDRIG må gøre, når du går på kur

1. Droppe bestemte fødevaregrupper

Hvis du går med tanker om at afskære bestemte fødevarer fra din kost, kan du meget vel gøre det svært for dig selv. Der sker nemlig ofte det, at man bliver endnu mere hungrende efter de ”forbudte” fødevarer, og pludselig falder i med begge ben.

2. Ignorere din sult

Det kan godt være, at dine veninder kan overleve på en salat til frokost, men det betyder ikke, at du kan. Og knurrer din mave, så er det fordi, den mangler mad. Det eneste rigtige at gøre er derfor at spise. Hvis ikke, vil du ofte overspise senere på dagen.

3. Gøre alt på én gang

Det er svært at være tålmodig, når man gerne vil tabe sig, og derfor er det fristende at gøre alting på én gang. Træne hver dag, cykle til arbejde, spise fedtfattig mad og sige nej til fredagskage. Om igen. Det er alt for ambitiøst, for det kan faktisk tage lang tid at indlægge nye vaner i sin hverdag. Så start småt og vind på den lange bane.