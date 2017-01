5 slanke-myter, du skal glemme alt om

3. Træning er kun for unge mennesker

Mange mennesker tror, at de ikke kan begynde at træne i en sen alder. At det hører ungdommen til. Forkert igen. Forskning viser, at folk, der begynder at træne i en sen alder får særlig god effekt af deres træning og desuden lever længere end deres jævnaldrende.

4. Det skal være hårdt at tabe sig

Det er en udbredt misforståelse, at det skal gøre ondt, før det gør godt. Hvis du overanstrenger din krop over en længere periode, er der nemlig større risiko for, at du får skader.

5. Man taber sig af træning

Træning er godt for alle mennesker, for det holder kroppen fit, styrker muskler og led, og forlænger dit liv. Men træning alene giver dig ikke et vægttab. Du bliver nødt til også at skære ned på indtaget af kalorier for at tabe kiloene på sidebenene.