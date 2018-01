Vil du gerne smide et par kilo, er det en rigtig god ide at tjekke indholdet af kostfibre på dine fødevarer. Kostfibre er nemlig den sikre vej til en høj og langvarig mæthedsfornemmelse, der gør, at du ikke så nemt bliver fristet af kaloriebomber mellem måltiderne.



Du finder kostfibre i en lang række fødevarer, fx i nødder, tørret frugt, groft brød, brune ris og fuldkornspasta, men da du samtidig også får en del kalorier indenbords her, er det ikke disse fødevarer, som du skal satse på.

Gå efter frugt og grønt

I stedet skal du over i frugt og grøntafdelingen. Her er fiberindholdet ganske vist lidt lavere, men det opvejes til fulde af et markant lavere kalorieindhold.





De fleste fiberbomber skal tygges grundigt igennem, og det betyder, at du er længere tid om at spise et måltid. Det styrker din mæthedsfornemmelse og forhindrer dig i at overspise. Der går nemlig lidt tid, før maven får sendt signaler til hjernen om, at den nu er ved at være fuld, og derfor kommer du nemt til at spise for meget, hvis du spiser hurtigt.