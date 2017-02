4 hårdnakkede myter om vægttab

Myte #3 Fedtforbrændende fødevarer

Ingen fødevarer forbrænder fedt. Chili, ingefær og hvidløg kan naturligvis sætte gang i forbrændingen, men det betyder altså ikke, at de decideret brænder fedtet af din mave. Sørg for at inkorporere nul-kalorie-fødevarer i din kost i stedet.

Myte #4 Du tager på, hvis du spiser inden sengetid

Hvis du spiser mere end du forbrænder, så tager du på. Hvis du spiser mindre end du forbrænder, så taber du dig. Tænk over, hvad du hælder indenbords lige inden sengetid, men hvis du er sulten, så er det bedre at spise lidt grøntsager, frugt eller nødder end at vågne op og være over-sulten.