4 grunde til, at du ikke taber dig

Du træner og træner, men vægten rokker sig ikke ud af stedet. Hvad sker der?

Rigtigt mange forventer et vægttab, så snart de begynder at træne, men sådan går det langt fra altid. Tjek her de 4 mest almindelige fejl, der kan spænde ben for et vægttab.

Du spiser for meget

Mange fokuserer alt for meget på træningen og glemmer kosten, men faktum er, at kosten betyder omkring 80 pct. for et vægttab.

Tag kun 1 portion, drik masser af vand, spis langsomt og lad være med at spise mellem måltiderne. Hold dig så vidt muligt til de 3 hovedmåltider på de dage, hvor du ikke træner.

Du spiser de forkerte råvarer

Stivelse i fødevarer som brød, pasta, ris og kartofler smager godt, men gemmer på masser af kalorier. Gem stivelse i begrænsede mængder til de dage, du træner, og hold dig så ellers til grøntsager, fisk og magert kød de andre dage. At du skal undgå sukker, ved du formentlig i forvejen.

Gå generelt efter rene råvarer og produkter med så kort ingrediensliste som muligt.