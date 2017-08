Tjen penge, når du shopper træningstøj

Kort om Eovendo.com

En gratis portal, der belønner dig for at være en aktiv forbruger i form af penge og gavekort. Eovondo.com tilbyder bl.a. også rabatkuponer og gratis vareprøver. Du kan endda tjene penge på at se reklamefilm eller lignende – en smart ”to do”, når du alligevel står på løbebåndet i fitnesscentret med mobilen foran dig. Uanset hvad du gør, er der penge at hente. Sitet er en del af Lars Larsen Group og har mere end 260.000 brugere.