I FORM tester kompressionstights

Hurtige ben

CEP, Run Tights 2.0, str. xs-xl, 999 kr.

Halleluja, sikke et par tights! På løbeturen mærker du tydeligt kompressionseffekten, der gør dine stænger lette og giver dig lyst til at fortsætte i det uendelige. Bagpå er modellen udstyret med en lomme, som er praktisk til opbevaring af nøgler, ligesom bukserne også er forsynet med ventilationszoner. Tightsene giver desuden et flot løft, der får lår og baller til at syne slankere.

Det trækker dog en anelse ned, at de desværre ikke strammer maven ind, ligesom det er et minus, at de små sømme i skridtet kan genere lidt, fx hvis du løber uden trusser.

Fordele

Praktisk lomme

Åndbare

Kraftig kompression

Ulemper