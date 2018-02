Hvad er fordelen ved en træningselastik?

En træningselastik har den klare fordel, at den er super praktisk. Den vejer meget lidt og kan rulles sammen til at fylde næsten ingenting. Du kan nemt snuppe en træningselastik med på ferie eller på weekend hos familien, så du hele tiden har muligheden for at træne målrettet, selv om du er langt hjemmefra. På løbeturen kan du have en træningselastik med i jakkelommen, hvis du vil snige lidt styrketræning ind undervejs på ruten.

Er du mere til træning på stuegulvet, slipper du for at slæbe tunge håndvægte med hjem, som ligger i vejen eller fylder i skabet.

Sammenlignet med et medlemskab af fitnesscenteret er en træningselastik desuden en billig investering.