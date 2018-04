Træningselastik – styrker hele kroppen

En elastik er et genialt redskab til at styrke og tone din krop, og så vejer og fylder den absolut ingenting.

Du slipper for at have store tunge håndvægte liggende og fylde i hjemmet, og når du er på ferie eller weekendbesøg hos familien, kan du nemt snuppe din elastiske træningsmakker med i tasken.

Under træningen har elastikken den fordel, at dine muskler skal kæmpe for at bevare stabiliteten i en øvelse, når gummiet er godt spændt. Undervejs kan du bruge den både som erstatning for håndvægte til øvelser som dødløft eller rows og til at gøre modstanden endnu større i squats, armbøjninger eller andre klassiske øvelser.

6 effektive øvelser med elastik

Der findes ikke en kropsdel, som ikke kan udfordres af træningselastikken, og ved at stramme eller løsne grebet kan du nemt gøre modstanden enten større eller mindre. Er du skadet, er det lange gummibånd også oplagt at bruge til en nænsom genoptræning.

