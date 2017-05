Du elsker dine gode, gamle løbesko, som stadig har mange kilometer tilbage i sig, og din yndlingstræningstop er da langt fra slidt op endnu – eller hvad?

Tjek her, hvor længe dit træningsgear rent faktisk kan holde, og hvornår det er på tide at udskifte dem for at få mest muligt ud af din træning.

LØBESKO

Udskift dine løbesko efter 500-800 kilometer, eller hvis du pludselig får ømme knæ eller ankler. Løber du tre ture a 5 kilometer om ugen, skal du altså udskifte dine løbesko hvert år. Med tiden bliver skoens affjedring dårligere, og din risiko for overbelastningsskader stiger.

SPORTS-BH

Smid bh´en ud, hvis den ikke længere støtter din barm så godt, begynder at gnave, eller ryger op, når du løfter dine arme. Bruger du den samme sports-bh 3-4 gange om ugen, så anskaf dig en ny hvert halve år.

KOMPRESSIONSTØJ

Hvis dit kompressionstøj pludselig bliver nemmere at tage på, eller hvis fibrene begynder at stritte ud af stoffet, er det på tide at sige farvel. I hvert fald hvis du vil nyde godt af kompressionstøjets præstationsfremmende effekt.