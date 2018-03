Hvad skal jeg holde øje med, når jeg køber en yogamåtte?

Skal du investere i en yogamåtte, er flere ting essentielle for, at du kan komme ud i de krævende stillinger til træning. Her har vi oplistet en række spørgsmål, du kan stille dig selv i jagten på en god yogamåtte.

Er yogamåttens overflade tilpas skridsikker?

Kontrollér yogamåttens tekstur, så hænder og fødder bliver, hvor de skal, i alle stillinger. Det er især vigtigt, hvis du har tendens til at svede meget til træning, så du ikke skøjter rundt undervejs.

Buler yogamåtten?

Tjek, om yogamåtten har godt fat i underlaget. Enderne skal helst ligge klinet til gulvet og ikke bølge, da det kan være ret generende under en øvelse.

Er yogamåtten behagelig at ligge på?

Prøv dig frem med liggende øvelser, hvor du masserer rygsøjlen eller øvelser, hvor du ligger på knæ. Så du finder ud af, om yogamåttens tykkelse og hårdhed passer dig.

Er yogamåtten praktisk?

Hvor meget vejer yogamåtten? Er den nem at rulle ud og pakke sammen efter brug? Medfølger der en snor, man kan binde om yogamåtten? Og er der en praktisk bærestrop på, så du kan have den over skulderen til og fra træning? Tænk også over, hvad du skal bruge yogamåtten til. Skal du udelukkende bruge din yogamåtte til hjemmetræning, gør det måske ikke noget, at den mangler et par praktiske detaljer.

Lugter yogamåtten?

Nogle yogamåtter har tendens til at udsende en skarp dunst af plastik, der kan virke vældig forstyrrende, fx i forbindelse med øvelser, hvor ansigtet er meget i kontakt med underlaget.

Tip: Lugter din yogamåtte, kan du tørre overfladen med en fugtig klud, opvredet i lunkent vand. Hæng din yogamåtte til tørre udendørs, dog ikke i direkte sollys, da farven ellers kan tage skade. Det vil få lugten til at aftage med tiden.

Har yogamåtten et indbydende design?

Vælg en farve og/eller et mønster, som gør dig glad og giver dig lyst til at bruge yogamåtten. Husk på, at du kigger på din yogamåtte mange gange i løbet af en træning.