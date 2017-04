Derfor bør du investere i et smartwatch

2 Du får mere frihed

Et smartwatch kan stort set kan det samme som mobilen og mere til. Det er praktisk (og en rendyrket nydelse), at du blot skal dreje håndleddet for at tjekke, om du skal reagere på en mail, sms-besked, kalenderadvarsel eller lignende. Mindre tidskrævende og forstyrrende end at skulle fiske en mobil frem! Så mens mobiltelefoner bare bliver større og større, giver et smartwatch dig en suveræn bevægelsesfrihed.