Hemmeligheden alle løbere bør kende

Ligesom du ikke kan hoppe på en bedstemorcykel, når du skal udfordres af skovens snoede mountainbike trails, kan du heller ikke nøjes med ét par løbesko til alle former for løbeaktiviteter.

Ved at vælge mindst to par løbesko, der er målrettet de forskellige løberuter og træningsformer, som du veksler imellem, får du den lækreste løbeoplevelse, der booster din performance og reducerer risikoen for skader. Så sikrer du også, at løbeskoene har en længere levetid, da det lynhurtigt slider, hvis en model ikke konsekvent bruges til det, den er designet til.

Diadoras Blushield-teknologi, der har den fantastiske evne, at den tilpasser sig din fodform og løbestil (og ikke omvendt), tilbyder dig nu som noget nyt og spændende muligheden for at kombinere op til tre forskellige modeller, og det gælder uanset, om du gerne vil i gang med at løbe eller er mere erfaren.



Se dem her: