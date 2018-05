3 krav, du skal stille til dine løbesko

Løbesko er nr. 1 på listen over udstyr, hvis du er løber. De forkerte løbesko kan øge risikoen for skader og måske endda betyde, at du helt dropper sporten. Jagten på det perfekte par kan dog virke uoverskuelig (og er der ikke noget med, at du skal op på et løbebånd og have test?). Sådan behøver det dog ikke at være! Her er de ting, du i virkeligheden kan nøjes med at tage stilling til.