Disse lækre og funktionelle vinterløbetights fra Active Fit sikrer optimal komfort og pasform. Løbetightsene er i varm og åndbar vinterkvalitet og forsynet med reflekser både foran og bagpå, så du bliver set i mørket. Det svedtransporterende materiale sørger for at holde din krop tør og veltempereret under din træning. Materialet er meget behageligt og med flade sømme, der ikke genererer huden under løbeturen. Derudover er modellen udstyret med en praktisk nøglelomme, reflekser og elastik i taljen.

Værdi 500 kr.

Lige nu kan du få 4 nr. IFO + et par lækre og funktionelle vinterløbetights fra Active Fit for kun 149 + 49,50 i porto og exp.