Model: 2XU Perform Compression Tri Short Bedømmelse: Det er en fornøjelse at spinne i disse shorts! Stoffet sidder let og tæt på kroppen og føles rigtig behageligt. I taljen sidder de mellemhøjt, hvilket er rart, da maven så holdes på plads. Puden har en god størrelse, og dens anatomi følger bagdelen godt. Det er rart med to små lommer bagpå, hvor man fx kan have en nøgle eller energigel. Karakter: 5,5 ud af 6 stjerner