Hvordan bruger jeg en foam roller?

Helt grundlæggende bruger du en foam roller ved at hvile oven på den med den del af kroppen, som skal masseres, og så lade dig rulle stille og roligt frem og tilbage. Den er især god til lægge, lår, baller og ryg.

Mens du ruller, kan du mærke efter, hvor du trænger til at komme særligt i dybden, og så køre et par ekstra gange frem og tilbage på det ømme punkt. Husk at tage langsomme og dybe vejrtrækninger imens.

For at få mest mulig effekt ud af foam rolleren skal du ifølge eksperter lave to-tre sæt, hvor du ruller mellem 30 og 60 sekunder ad gangen på hver enkelt muskel. Du kan som sagt bruge foam rolleren både inden en træning for at øge din bevægelighed og varme musklerne op, og derved sætte skub i præstationerne, og efter træning for at mindske ømhed.

Er du i tvivl om, præcis hvordan du ruller rigtigt, finder du her et effektivt program til foam roller, som er nemt at gå i krig med.