Lad energiniveauet op på 20 minutter

Din krop og hjerne bliver udsat for mange ting i julemåneden, som kan dræne dig for kræfter. Men i år kan du forebygge julestress, forstoppelse og doven feriekrop med dette program, der er skræddersyet til at give en dejlig følelse af velvære og energi midt i den tætpakkede julekalender. Programmet tager cirka 20 minutter og er baseret på øvelser fra yogaens verden. Alt, hvad du skal bruge, er et rum, hvor du kan være alene, og et behageligt underlag. Når du igen vender tilbage til verden, er du med garanti fyldt af et helt nyt overskud til familieræset.

Det får du ud af træningsprogrammet

Giver overskud og mindre stress.

Stimulerer fordøjelsen.

Sikrer dig et øjebliks alenetid.

Sådan udfører du træningsprogrammet

Lav først øvelse 1. Fortsæt derefter med at lave øvelserne 2, 3, 4 og 5 i træk som et samlet sæt. Gentag sættet 4 gange, før du slutter af med øvelse 6.

1. Fokus

Sæt dig behageligt til rette i skrædderstilling.

Ret ryggen, og sænk skuldrene.

Tag en dyb indånding, og luk øjnene på udåndingen.

Gnid så dine håndflader mod hinanden, så hænderne bliver varme, og placér derefter en håndflade på hvert øje.

Du må gerne presse håndfladerne en anelse ind i øjenhulen, men det skal føles rart.

Ret så dine tanker indad, og overvej, hvad du vil have ud af de næste 20 minutters alenetid.

Fortsæt i 4-5 åndedrag eller længere, hvis du har brug for det.

Hjælper dig til at vende dit fokus indad og mærke dig selv. Beroliger dine tanker og dit sanseapparat og gør dig klar til at få det bedste ud af programmet.