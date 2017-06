5 yogaøvelser, der forebygger skader

Knælende tåstræk

Hvorfor: Strækker ikke alene tæer og ankler, men også hele fodsålen. Strækket forebygger senebetændelse på fodens underside samt akillessenebetændelse. Desuden kan strækket via bindevævene løsne op igennem hele bagsiden af kroppen og forløse knæ, hofter og nakke.

Hvordan:



Sid på knæene med tæerne underbøjede, så de peger ned mod underlaget.

Sæt dig langsomt ned mod hælene. Knæene skal være så tæt samlede som muligt.

Sid i 5-10 vejrtrækninger, hvis du kan.

Inden du kommer ud af stillingen: Giv tæer og fødder et ‘modstræk’ ved at lægge oversiden af fødderne fladt i underlaget. Sørg for, at knæene er samlede, og storetæerne rører hinanden.

TIP: Gør det ondt i dine knæ, kan du lægge et sammenfoldet tæppe ind i knæhaserne. Gør det for ondt i fødderne, kan du læne overkroppen lidt frem, evt. med fingerspidserne i underlaget.