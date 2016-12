Yoga for fordøjelsen og fornøjelsen

Maven skal masseres

På samme måde som anspændte skuldre har brug for en omgang massage til at blive forløst, har fordøjelses-systemet brug for, at tarmene bliver masseret, så de giver slip på det, de holder på.

Din personlighed påvirkes af, hvordan dine tarme har det.



Både bevægelse og måden, vi trækker vejret på, spiller en vigtig rolle for et sundt og velfungerende mave-tarm-system. Når du fx går, løber og hopper, bevæger du rygsøjlen, som understøttes af aktive ryg- og mavemuskler, og det har stor indvirkning på tarmene, at både rygsøjle, ryg og mave er i bevægelse. Så bare det, at du kommer op af den bløde sofa og sætter det ene ben foran det andet, masserer tarmene og holder maven i gang.

Få din tarm i topform med disse kostråd.