Skal jeg vaske min yogamåtte?

Sådan passer du din yogamåtte

Som udgangspunkt er det en god idé at vaske den med jævne mellemrum. Selvom din yogamåtte ikke umiddelbart virker beskidt, bliver den nemlig fyldt med hudrester, snavs og støv, uanset om du dyrker sveddryppende bikramyoga eller mere afslappende hatha-yoga. Hvor ofte du skal gøre det, afhænger imidlertid af, hvilken type yoga du går til. Hot yoga kræver fx, at du vasker den efter hver træning, mens det for hathayoga er helt o.k., at der går måneder imellem.

Din yogamåtte trænger til vask, når ...

… du har svært ved at stå fast til træning.

… du har trænet udenfor.

… den begynder at lugte fælt.

… du har svedt meget til træning.

