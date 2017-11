Forskning: Yoga kan ændre dine gener

Bedre helbred med yoga

Forskerne fandt frem til, at de, der dyrkede de rolige træningsformer, havde færre tegn på inflammation og dermed også en lavere risiko for at blive ramt af de sygdomme og lidelser, der til dels kan skyldes netop inflammation i kroppen.

Dette er tilfældet, fordi miljø og livsstil kan være med til at afgøre, hvilke gener, der så at sige er tændte eller slukkede, og det kan have en effekt på både levealder og ens risiko for at blive ramt af sygdomme. Og det er netop her, at de rolige træningsformer, som eksempelvis yoga, kan have en positiv effekt på vores gener og helbred. Arvelige gener er nemlig ikke statiske, og man har derfor selv mulighed for at ændre sine gener til det bedre.

Regelmæssig udførsel af disse træningsformer kan nemlig sørge for, “hjernen styrer DNA-processerne langs en sti, der har positiv effekt på vores overordnede helbred,” fortæller hovedforfatteren.

Ifølge hovedforfatteren, den PhD-studerende Ivana Buric, at yoga, meditation, Tai Chi og vejrtrækningsøvelser havde bemærkelsesværdig ens effekt på forekomsten af de gener, der er linket til inflammation, fortæller hun til tidsskriftet Time.

Flere studier forventes nu at blive igangsat for at fastslå om andre livsstil-ændringer, som eksempelvis sundere kost og mere motion vil have samme positive effekt.

Kilde: www.frontiersin.org