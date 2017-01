Sådan genkender du en nybegynder på ski

Juhu! Endelig er det tid til en skitur. Dog får du hurtigt bange anelser om, at din medbragte veninde ikke er helt så skarp på ski, som du troede. Her er typiske tegn på, at du har at gøre med en nybegynder.

Hun falder ned under stoleliften

Det gælder om at koncentrere sig, når stoleliften nærmer sig numsen i høj fart. Men det har din veninde ikke fanget, så hun har travlt med at spænde hjelmen, da hun pludselig bliver fældet bagfra og til stor underholdning for køen bag jer roder rundt i et kaos af ski og stave.

Hun holder pause MIDT på pisten

Klassisk nybegynderfejl. Din veninde vil fortælle dig noget og vælger så at stoppe op midt på pisten, mens fartbøller, usikre debutanter, blærerøve på snowboards og haler af skiskole-unger drøner rundt om ørerne på hende. Kør nu ud til siden!