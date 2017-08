3. Dårlig kondition og nedsat styrke

Måske opdager du, at du pludselig ikke kan løbe lige så langt eller hurtigt, som du plejer, eller at du ikke er i stand til at løfte lige så mange kilo, som du er vant til. Det er kroppens måde at fortælle dig på, at du træner en smule for meget.

4. Dårligt immunforsvar

Når kroppen er overbelastet, og muligvis har været udsat for højere belastning end normalt, går det ud over immunforsvaret. Du vil måske opleve, at du bliver ramt af en forkølelse, som du ikke kan komme af med. Eller du føler dig nødsaget til at ligge et par dage under dynen.

5. Ledsmerter

Hvis fx dine knæ eller skinneben begynder at gøre ondt, bør du helt sikkert overveje, om du skulle skrue en anelse ned for træningen et par uger. Giv kroppen lidt fred og start så langsomt op igen.

God træning!