Tøm hovedet, når du træner

Selvom utallige forsøg har vist, at motion styrker din hukommelse og indlæring, så gælder det tilsyneladende ikke, mens du er

i gang med at svede. Faktisk er din hjerne og krop ikke så glade for at knokle samtidig, så hvis du vil have mest muligt ud af din

træning, gælder det om at lægge hverdagens grublerier på hylden. Forskere har lavet et forsøg med en gruppe eliteroere, som i

Det første omgang skulle træne så hårdt som muligt i en romaskine. Dernæst blev de udsat for en husketest, og til sidst skulle de multitaske ved både at huske ting og træne hårdt samtidig. Resultatet viste, at når roerne skulle multitaske, gik det ud over både deres fysiske og mentale formåen – men den fysiske blev værst ramt. Faktisk var faldet i træningspræstationerne i snit hele 30 procent større end faldet i huskeevnerne. Det er derfor bedst ikke at spekulere over problemer, hvis du fx vil løbe stærkt eller løfte tungt.

Kilde: Scientific Reports

Det sker der, når du multitasker til træning