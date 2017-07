Sådan undgår du at brænde ud, når du træner

Det kan godt være vanskeligt både at have et arbejde, spise sundt OG samtidig få trænet det, du gerne vil - uden at brænde helt ud. Ser her, hvordan du kan få mere energi og på samme tid undgå at blive stresset.

1. Træn det, du kender til

Nogle gange kan det være svært med nye udfordringer. Og en ny form for træning eller en anden løberute, kan nemt slå dig ud af kurs. Hvis overskuddet er på sit laveste, kan det være en fordel at holde sig til den træning, som du i forvejen kender. Så skal du nemlig ikke fokusere på nye ting, og du undgår nemmere at brænde ud.

2. Slap af og meditér

Se om du kan finde et tidspunkt, hvor der er ro til, at du kan komme helt ned i gear og slappe af. På den måde har du lettere ved at holde fokus og undgå at blive stresset, mens du træner.