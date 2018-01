Selvmåling hitter

En anden af tidens store trends, som også fortsætter sin sejrsgang i 2018, er de såkaldte wearables såsom sportsure og fitnesstrackere, der snupper tredjepladsen efter holdtræning. Med dem kan du måle din daglige aktivitet og træning, få feedback på dine præstationer og generelt blive motiveret til mere bevægelse i løbet af dagen.

Og noget tyder på, at den lille hjælper om håndleddet har god effekt. I hvert fald har eksperter for nylig undersøgt, hvor længe folk bliver ved at bruge trackere og lignende, og det viste sig, at hele 80 procent af brugerne holdt fast i mindst et halvt år. Ifølge eksperterne bag, er det tegn på, at selvmåling hjælper folk til at bevæge sig mere.

