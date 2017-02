Sådan kommer jeg i topform: Malene er Danmarks bedste freerider

Du står på toppen af bjerget, og der er kun én vej... ned. Hvilken rute vælger du? Tag en dyb indånding, og kør.

Det er hverdagen for 23-årige Malene "Turbomalle" Madsen, der er professionel skiløber og danmarksmester i skisporten freeride. Til dagligt bor hun ved St. Anton am Arlberg i Østrig, fordi området er et paradis for freeriders, som står på ski på offpiste og konkurrerer om at blive verdens bedste til netop dét.

- Vi danskere er jo virkelig ikke kendt for at være gode til at stå på ski! Men jeg har stået på ski, siden jeg var to år gammel, og jeg elsker friheden og det kick, jeg får, fortæller Malene.