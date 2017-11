Stem på Anneli

Rådene herover kommer fra Anneli Kula Enevoldsen. Hun er fysisk træner med fokus på hjernen.

Anneli har et personligt mål om at komme med på en 300 km polarvinterekspedition i de norske fjelde. Hun er allerede begyndt sin træning, men for at komme med, skal hun også have flest stemmer blandt alle ansøgerne i regionen. Det er her DU kommer ind i billedet.

Du kan hjælpe hende med at komme afsted på et eventyr, hvor hun får lov til at presse sine grænser, både fysisk og mentalt.

Sådan hjælper du Anneli:

Klik ind på linket her. For at sikre at du ikke er en robot, skal du klikke dig igennem nogle trin. Men bare rolig, det er ikke spam. Klikke på ”vote”.

Anneli sender god karma som tak for din stemme!