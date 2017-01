Sådan holder du fast i træningen hele vinteren

Nu gik det ellers lige så godt. Du startede året med store ambitioner om at komme i dit livs form, men nu er det, som om sofaen er blevet ét stort magnetfelt. Du er langtfra den eneste, der døjer med træningsmotivationen, og ofte er det vores prioritering i hverdagen, den er gal med, mener Rikke Rønholt, som er tidligere eliteløber og i dag holder foredrag om bl.a. motivation. For selvom vi ved, træning er sundt, kommer det ofte bagerst i køen i forhold til job, børn og så videre.

– Træning kan godt føles som en egoting. Mange har intentioner om at gøre noget for sig selv, men når du står over for valget mellem det og fx bage med dine børn, vælger du nok det sidste, fordi du føler, det gør dig til et godt menneske. Men hvis du ikke kan se, at træning også gør dig til et godt menneske, er det svært at prioritere, siger hun.

– Sig fx til dig selv: Jeg ved, at når jeg ikke træner, går det ud over mit humør og min evne til at fokusere på arbejde. Det handler om at lave en konkret forbindelse mellem træningen og andre dele af dit liv.