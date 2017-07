Det er ingen hemmelighed, at træning, motion og en sund kost er vejen frem til både en stærkere, sundere og mere tonet krop. Men det er langt fra alt, der skal til, hvis du vil opnå synlige resultater.

Hemmeligheden er søvn. Men det handler ikke bare om at få sine ca. otte timer hver nat. Det er nemlig vigtigt, HVORNÅR du rammer hovedpuden. En god tommelfingerregel er at gå i seng kl. 22.00 og stå op omkring kl. 6.00. Det er nemlig omkring kl 22.00, at dine muskler begynder at reparere sig selv - og derfor er det vigtigt, at du ikke går sent i seng. På den måde får du nemlig meget mindre ud af de timer, du netop har brugt i fitnesscentret.