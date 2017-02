Sådan bliver du mere motiveret til at træne

Skru op for trænings-motivationen

Når træningen ender i et langsomt tempo frem for en slutspurt, får du større lyst til at komme af sted igen, viser nyt forsøg.

Det virker så oplagt at slutte spinningtimen eller løbeturen af med at give den fuld gas, men faktisk kan det virke mere demotiverende end gavnligt. Hvis du i stedet vender din træning om og slutter af i et langsommere tempo og med overskud, vil du have nemmere ved at komme ud ad døren næste gang, viser et nyt forsøg.

Det skyldes, at når du slutter af med overskud, forbinder du også hele træningspasset med en følelse af overskud, når du tænker tilbage på det.

I forsøget cyklede 46 utrænede personer et kvarter på kondicykel. Halvdelen øgede gradvist intensi- teten, mens den anden halvdel gradvist sænkede intensiteten – alt i alt trænede begge grupper dog lige hårdt. Alligevel var der stor forskel på, hvordan cykelturen blev opfattet bagefter. De, der cyklede gradvist langsommere, huskede træningen som mere behagelig og var mere indstillede på at træne igen. Det gjaldt, både når de blev spurgt 15 minutter, 24 timer og 7 dage efter forsøget.