Hvordan spiser du?

Jeg spiser sundt og alsidigt og sørger for at spise fem gange om dagen for altid at have energi nok.

Hvad gør dig til en af de bedste inden for din sportsgren?

Min fysik, min evne til at optage ilt, min teknik og min vilje til at vinde. Mit motto er, at intet løb er tabt, før hånden er slået i pladen. Tag blot finalen på 800 m ved OL i Beijing – der vandt jeg medaljen på den sidste meter. Og så har jeg en af verdens bedste trænere, hvis ikke den bedste.

Hvad har du ofret for at nå så langt?

Alt. En normal ungdom med fester og masser af arrangementer i familien. Men nok det værste: en uddannelse. Jeg er 24 år og stadig “kun” student uden videregående studier.

Hvad er dit bedste tips til at fastholde motivationen?

Man skal have et ønske om at vinde og ville være den bedste i verden. Personligt sætter jeg ret ambitiøse mål for mig selv, og når jeg når dem, er det alle anstrengelserne værd.