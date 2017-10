Motionerer du med eller uden briller?

Hvis du hører til den gruppe, der motionerer med briller, bør du overveje, om det nu også er den bedste løsning. For sandheden er nemlig, at en aktiv livsstil aldrig har hængt særlig godt sammen med et par gode gamle briller. Det kan være både klodset og upraktisk.

Så hvorfor bruger alle aktive mennesker ikke bare kontaktlinser?

Det er der mange forklaringer på. En af de mest almindelige er, at mange ikke ved hvad kontaktlinser kan i dag, men baserer deres viden på hvordan kontaktlinser fungerede for 10-15 år siden.

I dag er det en helt anden historie. Forskning og udvikling inden for området har nemlig gjort det muligt at skabe kontaktlinser, der er behagelige at have i øjnene, ligesom de kan bruges i flere timer uden gener sammenlignet med tidligere generationer af kontaktlinser.