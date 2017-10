Du har garanteret også et personligt mål med din træning. Eller træner du bare uden rigtig at tænke så meget over, hvad du egentlig ønsker at opnå med dine anstrengelser? Vi har spurgt jer læsere på Facebook om, hvad JERES personlige mål med træningen er. Måske kan det være med til at inspirere dig eller andre læsere til at finde det helt perfekte træningsmål.

Mette Skougaard Jensen: “Jeg vil gerne have mere energi.”

AB Andersen: “Jeg håber at finde en talje.”

Therése Boman: “Jeg vil gerne føle mig godt tilpas og have mere energi i min hverdag.”

Lotte Winther Riis Klausen: “Jeg vil gerne have mere styrke og velvære.”