Kickstart træningen med 5 enkle tips

1. Få en træningsmakker.

Har du en aftale med en træningsmakker, så er du sikker på at komme af sted. En makker gør også træningen både sjovere og hyggeligere. Lav evt. små indbyrdes konkurrencer, for husk, at I er der for at træne. Snakke – det kan I gøre bagefter i omklædningsrummet.

2. Sæt dig et opnåeligt mål.

Det er godt at have et mål for din træning, men sørg for at sætte tid på. Det er meget bedre at have et mål om fx at tabe 2 kilo på en måned end 10 kilo på ubestemt tid.

3. Prøv noget nyt.

Det kan godt blive lidt kedeligt i længden, hvis du altid prøver det samme hold. Giv dig selv en udfordring, og prøv jævnligt et nyt hold. Hvem ved, måske bliver du helt vild med boksning eller CrossFit? For dig, der normalt træner i maskiner, er det også en god idé at skifte mellem diverse maskiner og udstyr. Og måske endda prøve et styrketræningshold for på den måde at få inspiration til nye øvelser. Ved at variere din træning sænker du også risikoen for skader.

4. Hyr en personlig træner.

Træneren kan give dig ny inspiration til fx øvelser og træningsredskaber. Hun kan hjælpe dig til at træne med den rette intensitet, så du får maksimalt udbytte af dine anstrengelser. Ligeledes kan en personlig træner hjælpe dig med at sætte mål for din træning og lave en plan for, hvordan du når det.

5. Det skal være sjovt.

Hader du at løbe, så slut fred med det, drop løb for altid, og kast dig i stedet over fx zumba. Det vigtigste er, at du synes, det er sjovt – ellers holder det ikke i længden.