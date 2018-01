Musik øger din træningsmotivation

Er intentionen for at få trænet god, men træningsmotivationen helt i bund? Så gør som rigtig mange andre og skru op for musikken.

I anledningen af årsskiftet afslører Spotify nemlig, at afspilningen af træningsplaylister stiger lige efter den 1. januar. En dag, der for mange er fyldt med nytårsforsæt og gode intentioner om bl.a. at kickstarte træningen og komme i form.

Og det er ikke uden grund, at træningsplaylisterne kører på repeat i januar. Flere undersøgelser viser nemlig, at musik både øger din træningsmotivation og dine træningspræstationer.

8 grunde til at musik forbedrer din træningspræstation.

Top ti over byer, der streamer mest træningsmusik:

Særligt i USA og i Norden er vi vilde med træne med musik i ørerne. Oslo i Norge indtager en klar førsteplads som den by i verden, hvor flest streamer træningsplaylister. Herefter følger Miami og Washington i USA, mens København i Danmark og Göteborg i Sverige ligger henholdsvis på femte- og sjettepladsen.

Oslo, Norge Miami, Florida, USA Washington, D.C., USA London, England København, Danmark Göteborg, Sverige Phoenix, Arizona, USA Dallas, Texas, USA Auckland, New Zealand Toronto, Ontario, Canada

Top ti over de mest populære træningssange på globalt plan:

Men det er ikke alle sange, der er lige gode til at få din puls op på løbebåndet, romaskinen eller crosstraineren. Derfor løfter Spotify sløret for de 10 mest populære træningssange på globalt plan:

Eminem - Till I Collapse Post Malone - rockstar Eminem - Lose Yourself - Soundtrack Version Kendrick Lamar - HUMBLE Axwell /\ Ingrosso - More Than You Know J Balvin - Mi Gente (feat. Beyoncé) Camila Cabello - Havana 8. Jax Jones - You Don't Know Me - Radio Edit Dua Lipa - New Rules Kanye West - POWER

Populære træningsplaylister på Spotify:

Hvis du heller ikke gider lave din egen playliste, så kommer Spotify dig igen i forkøbet. Herunder finder du nemlig de mest populære træningsplaylister på Spotify.

Pop til træningen

Rock til træningen

No Metal, no gain

Høj puls

Hård træning

Er du mere til Disney’s fortryllende sange? Så får du her den ultimative Disney-playliste til din træning.

I FORM ønsker i samarbejde med Spotify en rigtig god træning med en masse motiverende musik i øregangen.